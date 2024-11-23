В оккупированной Херсонской области усилились репрессии против проукраинских детей, - ЦНС

На территории временно оккупированной части Херсонской области усилились репрессии в отношении проукраинских детей. В частности, так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних стали частыми гостями в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, в учебных заведениях оккупированной Каховки и ее окрестностях полицейские проводят "лекции" на тему "Мы ответственны за свои поступки". В первую очередь, цель таких уроков заключается в том, чтобы выявить и запугать тех учеников, которые продолжают проявлять проукраинские позиции.

"Особое внимание уделяется ответственности за распространение информации, которая по словам окупантов, дискредитирует "русский мир" и разоблачает преступления Кремля", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС напомнили, что ранее россияне собрали "активную" молодежь из временно оккупированного Запорожья, чтобы научить их, как обнаружить и противостоять украинскому "экстремизму".

"Прежде всего, дети прошли обучение по выявлению тех своих сверстников, которые и дальше считают себя украинцами и держат связь с Украиной", - отметил информационный ресурс.