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В оккупированной Херсонской области усилились репрессии против проукраинских детей, - ЦНС

Суббота 23 ноября 2024 17:46
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В оккупированной Херсонской области усилились репрессии против проукраинских детей, - ЦНС Фото: враг пытается выявить и запугать детей, проявляющих проукраинские позиции (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На территории временно оккупированной части Херсонской области усилились репрессии в отношении проукраинских детей. В частности, так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних стали частыми гостями в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, в учебных заведениях оккупированной Каховки и ее окрестностях полицейские проводят "лекции" на тему "Мы ответственны за свои поступки". В первую очередь, цель таких уроков заключается в том, чтобы выявить и запугать тех учеников, которые продолжают проявлять проукраинские позиции.

"Особое внимание уделяется ответственности за распространение информации, которая по словам окупантов, дискредитирует "русский мир" и разоблачает преступления Кремля", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС напомнили, что ранее россияне собрали "активную" молодежь из временно оккупированного Запорожья, чтобы научить их, как обнаружить и противостоять украинскому "экстремизму".

"Прежде всего, дети прошли обучение по выявлению тех своих сверстников, которые и дальше считают себя украинцами и держат связь с Украиной", - отметил информационный ресурс.

Отметим, недавно также стало известно о том, что учителей-коллаборантов из оккупированной части Херсонской области начали отправлять в Москву. Там их учат выявлять проукраинских детей.

Также сообщалось, что дипломы о "переподготовке" получили 40 педагогов-колллаборантов из Энергодара и близлежащих сел. В частности, речь шла об учителях русского языка и литературы, которые будут учить украинских детей по специально подготовленной Кремлем пропагандистской программе.

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