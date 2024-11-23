В оккупированной Херсонской области усилились репрессии против проукраинских детей, - ЦНС
На территории временно оккупированной части Херсонской области усилились репрессии в отношении проукраинских детей. В частности, так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних стали частыми гостями в школах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, в учебных заведениях оккупированной Каховки и ее окрестностях полицейские проводят "лекции" на тему "Мы ответственны за свои поступки". В первую очередь, цель таких уроков заключается в том, чтобы выявить и запугать тех учеников, которые продолжают проявлять проукраинские позиции.
"Особое внимание уделяется ответственности за распространение информации, которая по словам окупантов, дискредитирует "русский мир" и разоблачает преступления Кремля", - говорится в сообщении.
Также в ЦНС напомнили, что ранее россияне собрали "активную" молодежь из временно оккупированного Запорожья, чтобы научить их, как обнаружить и противостоять украинскому "экстремизму".
"Прежде всего, дети прошли обучение по выявлению тех своих сверстников, которые и дальше считают себя украинцами и держат связь с Украиной", - отметил информационный ресурс.
Отметим, недавно также стало известно о том, что учителей-коллаборантов из оккупированной части Херсонской области начали отправлять в Москву. Там их учат выявлять проукраинских детей.
Также сообщалось, что дипломы о "переподготовке" получили 40 педагогов-колллаборантов из Энергодара и близлежащих сел. В частности, речь шла об учителях русского языка и литературы, которые будут учить украинских детей по специально подготовленной Кремлем пропагандистской программе.
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