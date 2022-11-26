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Россияне ударили по Волчанску из РСЗО: повреждены дома, авто и склады

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Харьковская область, Суббота 26 ноября 2022 11:27
Россияне ударили по Волчанску из РСЗО: повреждены дома, авто и склады Фото: россияне ударили по Волчанску из РСЗО (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром открыли огонь из РСЗО по Волчанску. В результате обстрелов повреждены жилые дома, частные автомобили и склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня около 10 утра враг из реактивных систем залпового огня обстрелял город Волчанск Чугуевского района. Повреждения получили жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно, никто не пострадал", - рассказал Синегубов.

Он также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, сегодня утром российские войска, применив артиллерию, нанесли несколько ударов по Купянску (Харьковская область). В результате обстрелов есть пострадавший.

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