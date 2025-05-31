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Опасность растет: в Сумской области эвакуируют еще 11 населенных пунктов

Суббота 31 мая 2025 09:31
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Опасность растет: в Сумской области эвакуируют еще 11 населенных пунктов Фото: Эвакуация населения в Сумской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Начальник Сумской ОГА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

Причина - постоянная угроза обстрелов со стороны российских войск по приграничным громадам.

В перечень населенных пунктов, откуда необходимо выехать, вошли:

  • Горобовка (Речковская громада);
  • Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская громада);
  • Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская громада);
  • Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская громада).

Местные власти подчеркивают: оставаться в зоне постоянной опасности - это прямая угроза жизни и здоровью.

Всем, кто нуждается в помощи с эвакуацией, предоставляют транспорт, гуманитарную помощь, временное жилье и социальные выплаты.

Эвакуация в Сумской области: к кому обращаться

Для координации действует эвакуационный штаб Сумского района - телефон: 050 650 70 83.

На сегодня в Сумской области под обязательную эвакуацию подпадают уже 213 населенных пунктов.

Напомним, ранее удар РФ по автобусу в Сумской области в ООН назвали самым смертоносным за последние недели.

Читайте также, как "Укрзализныця" уже изменила маршруты части пригородных поездов в Сумской области из-за угрозы безопасности.

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