Опасность растет: в Сумской области эвакуируют еще 11 населенных пунктов
Начальник Сумской ОГА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.
Причина - постоянная угроза обстрелов со стороны российских войск по приграничным громадам.
В перечень населенных пунктов, откуда необходимо выехать, вошли:
- Горобовка (Речковская громада);
- Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская громада);
- Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская громада);
- Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская громада).
Местные власти подчеркивают: оставаться в зоне постоянной опасности - это прямая угроза жизни и здоровью.
Всем, кто нуждается в помощи с эвакуацией, предоставляют транспорт, гуманитарную помощь, временное жилье и социальные выплаты.
Эвакуация в Сумской области: к кому обращаться
Для координации действует эвакуационный штаб Сумского района - телефон: 050 650 70 83.
На сегодня в Сумской области под обязательную эвакуацию подпадают уже 213 населенных пунктов.
Напомним, ранее удар РФ по автобусу в Сумской области в ООН назвали самым смертоносным за последние недели.
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