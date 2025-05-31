Опасность растет: в Сумской области эвакуируют еще 11 населенных пунктов

Начальник Сумской ОГА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

Причина - постоянная угроза обстрелов со стороны российских войск по приграничным громадам. В перечень населенных пунктов, откуда необходимо выехать, вошли: Горобовка (Речковская громада);

(Речковская громада); Штановка , Вороновка , Янченки (Белопольская громада);

, , (Белопольская громада); Цымбаловка , Шкуратовка (Ворожбянская громада);

, (Ворожбянская громада); Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская громада). Местные власти подчеркивают: оставаться в зоне постоянной опасности - это прямая угроза жизни и здоровью. Всем, кто нуждается в помощи с эвакуацией, предоставляют транспорт, гуманитарную помощь, временное жилье и социальные выплаты. Эвакуация в Сумской области: к кому обращаться Для координации действует эвакуационный штаб Сумского района - телефон: 050 650 70 83. На сегодня в Сумской области под обязательную эвакуацию подпадают уже 213 населенных пунктов.