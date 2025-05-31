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Сырский рассказал, в чем преимущество россиян в Курской области

Россия, Суббота 31 мая 2025 14:30
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Сырский рассказал, в чем преимущество россиян в Курской области Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты перебросили на Курское направление лучшие части. В частности, враг имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке", - рассказал он.

По словам генерала, Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать северные границы.

"В то же время противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними", - отмечает Сирский.

Ситуация на границе Сумской области

27 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что основные силы российских войск в настоящее время сконцентрированы на Курском направлении. Их целью является вытеснение украинских подразделений и подготовка возможного наступления на Сумскую область.

29 мая в ГПСУ рассказали, что Россия несколько месяцев накапливала силы в Курской области и в настоящее время их достаточно для наступления в Сумской области. По данным на 30 мая ситуация на границе с Сумской областью остается сложной. Эвакуация продолжается, а обстановка на линии соприкосновения с врагом постоянно меняется. Подробнее - в материале.

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