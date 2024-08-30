Войска РФ проявляют активность на четырех направлениях, - Генштаб

С начала суток, 30 августа, на фронте зафиксировано 179 боевых столкновений. Враг активен на Покровском, Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Российские обстрелы

За сегодняшний день российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 61 авиаудар, сбросив 73 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 573 дрона-камикадзе и произвели более 3180 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

Отметим, что информация актуальна по состоянию на 22:00.

В частности, на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. Силы обороны отражали атаки россиян недалеко от Плетеневки, Липцев и Волчанская. Одна вражеская атака продолжается.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки. Двадцать шесть боев завершено, четыре - еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового. Украинские защитники отбили 21 атаку, одна - продолжается недалеко от Дружелюбовки.

На Северском направлении украинские защитники отразили четыре вражеских наступления в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении велось 12 боев, в частности, у Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 15 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Торецка и Нелиповки. В настоящее время продолжается одна атака противника.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 55 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Михайловка и Селидово. Защитники Украины отразили 52 наступательных действия, три - еще продолжаются.

"Сегодня на этом направлении было обезврежено 318 окупантов, из них 132 - безвозвратно. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, восемь БпЛА и две единицы автотранспорта. К тому же повреждены бронетранспортер, три артиллерийские системы и два автомобиля", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении враг 23 раза атаковал вблизи Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Двадцать два боестолкновения завершено, одно - до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник предпринял восемь безрезультатных попыток вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей обороны возле Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время наступательного действия около Работино.

На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции Сил обороны, противник потерпел поражение.

На других направлениях –- без особых изменений.

Дополнительно Генштаб сегодня отметил воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.