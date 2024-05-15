Россияне продвинулись возле Волчанска и Калиновки (карты DeepState)

Вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции.

По данным Института изучения войны, российские войска продолжали незначительное тактическое продвижение в направлении Липцев и тактическое наступление в Волчанске и вокруг него, однако темп наступления за последние сутки снизился.

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