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Россияне продвинулись возле Волчанска и Калиновки (карты DeepState)

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские оккупанты в ходе наступления в Харьковской области продвинулись возле Волчанска. На Бахмутском направлении зафиксировано продвижение россиян у Калиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивные карты проекта DeepState.

Харьковская область

По данным портала, фиксируется продвижение российских захватчиков возле города Волчанск .

Ситуация на Донбассе и Запорожье

В отчете аналитиков проекта также отмечается, что российские оккупанты продвинулись возле Калиновки Донецкой области.

Также уточнена ситуация в Красногоровке Донецкой области.

Ситуация в Харьковской области

 

 

Вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции.

По данным Института изучения войны, российские войска продолжали незначительное тактическое продвижение в направлении Липцев и тактическое наступление в Волчанске и вокруг него, однако темп наступления за последние сутки снизился.

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