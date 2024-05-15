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Росіяни просунулися біля Вовчанська і Калинівки (карти DeepState)

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Російські окупанти в ході наступу у Харківській області просунулися біля Вовчанська. На Бахмутському напрямку зафіксовано просування росіян біля Калинівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивні карти проекту DeepState.

Харківська область

За даними порталу, фіксується просування російських загарбників біля міста Вовчанськ.

Ситуація на Донбасі та на Запоріжжі

У звіті аналітиків проекту також зазначається, що російські окупанти просунулися біля Калинівки Донецької області.

Також уточнено ситуацію в Красногорівці Донецької області.

Ситуація в Харківській області

 

 

Увечері 14 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська Харківської області підрозділи ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська продовжували незначне тактичне просування в напрямку Липців і тактичний наступ у Вовчанську та навколо нього, проте темп наступу за останню добу знизився.

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