Росіяни просунулися біля Вовчанська і Калинівки (карти DeepState)

Увечері 14 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська Харківської області підрозділи ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська продовжували незначне тактичне просування в напрямку Липців і тактичний наступ у Вовчанську та навколо нього, проте темп наступу за останню добу знизився.

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