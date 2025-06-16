Россияне предлагали обменивать украинских детей на военных, - Зеленский

"Мы не меняем детей. Это безумие, которое, кстати, россияне предлагали - мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что детей надо возвращать, а не обменивать. Здесь нужно искусство дипломатии и отношения на двустороннем уровне того или иного лидера или государства с россиянами.

"Поэтому мы привлекаем так много стран, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой", - отметил президент.