Россияне продолжают вывозить украинское зерно с оккупированных территорий, - ЦНС
Россия продолжает воровать украинское зерно. Аграриев на временно оккупированных территориях заставляют сдавать урожаи, после чего их вывозят в порты.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.
Так, из порта в Бердянске, сейчас контролируемого оккупантами, отправилась новая баржа с украинским зерном.
Как отметили в ЦНС, оккупационная администрация временно оккупированной территории Запорожской области понимая, что ее власть не будет долгой, грабит украинских аграриев для личного обогащения.
Всех фермеров региона заставляют сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене, которая намного ниже рыночной. После этого зерно "перепродается" по рыночным ценам и вывозится через порты региона. В сообщении отмечают, что разницу в цене по продаже оккупанты забирают себе.
"Фактически происходит кража зерна у украинских фермеров и каждый причастный к этому понесет ответственность", - подытожили в ЦНС.
Экспорт украинского зерна
Напомним, экспорт зерна из Украины был частично нарушен. Россия вышла из "зернового соглашения" и начала обстреливать украинские зерновые порты и суда. В результате экспорт зерна из Украины сократился.
Украина разработала альтернативный маршрут для экспорта зерна, который не требует согласования с Россией.
Ранее мы писали, что на Закарпатье создадут "сухой порт", который поможет Украине экспортировать агропродукцию.
Также стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине. Министры обсудили экспорт зерна на мировые рынки.
Вчера Украина призвала страны со всего мира присоединиться к инициативе "Зерно из Украины".
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