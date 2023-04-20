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Россияне продолжают похищать детей с оккупированных территорий под предлогом "лечения", - ЦНС

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Четверг 20 апреля 2023 15:22
Россияне продолжают похищать детей с оккупированных территорий под предлогом "лечения", - ЦНС Фото: Дети (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне продолжают угонять украинских детей на захваченных территориях. Их вывозят на так называемые "медосмотры" и "лечение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На всей территории временно оккупированных территорий россияне проводят "углубленные профилактические медицинские осмотры" детей. Данный подход является одним из элементов комплексных мер по вывозу украинских детей на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети, которые якобы не проходят так называемое "медосмотр" - отправляются в РФ на "лечение". На соответствующую схему похищения детей правительство РФ выделило более 18,3 млн долларов.

Процесс возглавляет Министерство здравоохранения РФ за кураторство уполномоченной по правам детей Марии Львово-Беловой, которой 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест.

"Хотя фактически, качественных медосмотров не происходят. Львиная часть средств разворовывается на нескольких уровнях. В частности, оккупационными администрациями и группами медиков, прибывающих с территории РФ для проведения "медосмотров", - добавили в ЦНС,

Напомним, что россияне отправляют молодежь с оккупированных территорий во временно захваченный Крым. Там они проводят так называемое "военно-патриотическое воспитание".

Ранее мы писали о том, что РФ хочет "отправить на отдых" более 25 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.

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