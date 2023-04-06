В Запорожской области оккупанты используют больницу как военный госпиталь, - Генштаб

Фото: в Запорожской области россияне используют больницу как госпиталь (GettyImages)

Россияне используют больницу временно оккупированной Малой Белозерки в Запорожской области в качестве военного госпиталя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находились около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести.