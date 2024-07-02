Россияне продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Как сообщили в Генштабе, приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться циничным артиллерийским обстрелам с территории РФ.

Так, от огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Хреновка, Рясное, Кондратовка, Мхи, Мирополье, Барановка, Дегтярное, Большая Писаревка и Розоры. Также, оккупанты проводят диверсионно-разведывательную деятельность.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковская область.

Сегодня со стороны Белгорода и Шебекино террористы в общей сложности нанесли 12 ударов, в том числе сбросили 20 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Старица, Волчанские Хутора, Тихое, Глубокое и Малые Проходы. Неуправляемые авиаракеты разрывались неподалеку от Сотницкого Казачка.

В то же время ВСУ отразили пять штурмов возле Глубокого и в районе Волчанска на Харьковском направлении. Без потерь позиций.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении противник пять раз безуспешно штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районе Синьковки. Задействовал для поддержки штурмовую авиацию - ударил 14 НАРами. Украинские воины стойко держат оборону. Еще одно сражение продолжается вблизи Стельмаховки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки и Тернов. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще четыре - продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Возле Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки защитниками украинской земли отбиты три атаки противника. Еще два боевых столкновения не завершились. Ситуация контролируема.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурма позиций нашего войска возле Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще одно сражение продолжается.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 17. Враг при поддержке авиации концентрирует свои усилия на попытках продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецкая. Там зафиксировано более половины всех атак на направлении. Продолжаются бои. Кроме того, оккупанты проводили безуспешные штурмы возле Южного, Северного и Железного.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Лозоватского, Чистобродовки и Уманского. Силы обороны сдерживают напор и отразили 12 атак противника, 14 боев еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои возле Красногоровки на Кураховском направлении. В настоящее время украинские защитники здесь отбили три атаки оккупационной армии, еще две - продолжаются. Еще три штурма наши воины остановили в районах Парасковеевки и Георгиевки. Оккупанты бомбили Большую Новоселку и Екатериновку.

На Времивском направлении отражен вражеский штурм недалеко от Константиновки.

Такая же ситуация на Ореховском направлении - здесь оккупанты потерпели неудачу в районе Работино. Кроме того, выпустили восемь неуправляемых авиаракет возле Марфополя.

На Приднепровском направлении враг тоже безуспешно дважды атаковал наших защитников близ Кринок. Районы населенных пунктов Ингулец и Токаревка получили удар шестью КАБами.