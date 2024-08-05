Россияне продолжают наступать на трех направлениях в Донецкой области, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Враг продолжает активно наступать на Торецком, Покровском и Краматорском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

На протяжении суток противник нанес четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, 36 авиационных ударов, задействовав 43 КАБ, совершил 558 ударов дронами-камикадзе и почти 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня провели четыре атаки вблизи Тихого и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили три штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 90 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожено шесть артиллерийских систем, боевую машину пехоты, 34 БпЛА, три единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, повреждены шесть артиллерийских систем, восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

На Купянском направлении Силами обороны отражены три атаки противника в районе Петропавловки, Берестового и Стельмаховки, еще одно боестолкновение продолжается, ситуация контролируется.

На Лиманском направлении враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны, Невское и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет бой вблизи Тернов.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали десять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. До сих пор в одной локации продолжается боестолкновение.

На Краматорском направлении имели место 11 боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра и Ивановского, шесть попыток противника потеснить нас с позиций оказались тщетными, продолжается пять атак. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне 23 раза пытались вклиниться в нашу оборону. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк. 15 штурмов отбиты, восемь атак продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражены 24 наступательных и штурмовых действия врага. Еще семь боестолкновений продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей.

Потери врага, известные в настоящее время, составляют более 150 ликвидированных и раненых оккупантов, также украинские военнослужащие уничтожили две артиллерийские системы, две ББМ, три БпЛА, две единицы автомобильной и три - специальной техники. Кроме того, две ББМ, два автомобиля и три вражеские артсистемы были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается пять боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны в настоящее время отражают две атаки оккупантов, три атаки уже завершились без успеха для противника.

На Времовском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного и Раздольного. Все вражеские штурмы захлебнулись.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в направлении Роботино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отбили пять атак противника на наши позиции.