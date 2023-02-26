Россияне продолжили убивать гражданских, а ВСУ нанесли авиаудары по врагу: сводка Генштаба

Сегодня, 26 февраля, россияне не перестали атаковать мирных жителей Украины, есть погибшие. В то же время, украинские военные нанесли авиаудары по позициям окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Как сообщает военное командование, в течение суток россияне нанесли 11 авиационных ударов и совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона и Донецкой области. В результате атак есть повреждения жилых домов, а также погибшие среди мирного населения.

При этом авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ситуация по отдельным направлениям: