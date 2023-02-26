ВСУ работают над тем, чтобы отодвинуть россиян от Днепра в Херсонской области, - Гуменюк

Украинские военные в Херсонской области пытаются оттеснить россиян от Днепра, по которому там сейчас проходит линия фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас Силы обороны рассчитывают на поставки дальнобойного оружия от партнеров, поскольку это будет "самое результативное влияние на россиян".

"Понимаем, что линия фронта проходит по Днепру. И у нее расстояние от армии РФ непосредственно в районе километра на некоторых участках, поэтому и обстрелы достаточно плотные, близкие и возможные. Мы работаем над тем, чтобы уничтожать их запасы, сосредоточение техники, чтобы им просто нечего было применять, чем обстреливать, и чтобы отодвинуть их", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что оккупантам нет покоя даже на левобережной части области, которую они считали для себя основной позицией. Сейчас враг там маневрирует и ищет более спокойные места. Их морально-психологическое состояние сильно пошатнулось.

"То, что у них вещи собраны и уже сложены, мы уже говорим откровенно и наблюдаем точно. У них очень много тех, кто бежит с позиций, они сами выискивают своих беглецов и поэтому усиливают полицейские методы среди населения. Дезертиров своего войска они ищут по жилых домах и посадках", - уточнила Гуменюк.

Она напомнила, что россияне сейчас обустраивают инженерные и оборонные сооружения в Крыму, а это также говорит о их возможном отступлении в сторону полуострова.

По ее словам, оккупанты пытаются распределиться и углубиться, то есть удалиться от линии воды левого берега. Сам левый берег они плотно минируют.

"Мы результативно работаем по их наблюдательным постам, которые они оставляют непосредственно на берегу, чтобы видеть, что готовят силы обороны. За минувшую ночь мы отработали результативно по блокпостам в районе Новой Каховки, там же накрыли блиндаж с личным составом и наблюдательный пост неподалеку. А еще уничтожали около 50 оккупантов, 30 из них 200-е, а 23 ранены", - рассказала Гуменюк