Росіяни продовжили вбивати цивільних, а ЗСУ завдали авіаударів по ворогу: зведення Генштабу
Сьогодні, 26 лютого, росіяни не припинили атакувати мирних мешканців України, є загиблі. В той же час, українські військові завдали авіаударів по позиціях окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Як повідомляє військове командування, протягом доби росіяни завдали 11 авіаційних ударів та здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Херсона та у Донецькій області. Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків, а також загиблі серед мирного населення.
При цьому авіація Сил оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Ситуація на окремих напрямках:
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. При цьому під обстрілами ворогів знаходилися Катеринівка Чернігівської області; Стукалівка, Гиріне, Павлівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп'янськ Харківської області. В районі Попівки Сумської області ворог застосував дрон з бойовим навантаженням.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Здійснили артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів, зокрема, Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області. У районах Житлівки, Білогорівки, Веселого та Роздолівки завдав авіаційних ударів.
- На Бахмутському напрямку ворог не припиняє атаки позицій українських військових, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, в тому числі: Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Біла Гора, Олександро-Шультине та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Бахмута.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Водяного, Первомайського, Нетайлового, Мар’їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледару та Великої Новосілки Донецької області. Росіяни активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки та Мар'їнки.
- На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них: Времівка, Нескучне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районах Новополя та Червоного.
- На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Веселе, Матросівка, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області. А загалом, райони 19 населених пунктів.
Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" розповідали, що українські військові в Херсонській області намагаються відтіснити росіян від Дніпра, по якому там зараз проходить лінія фронту.
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