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"Паспортизация" и выселение. Враг прибегает к новым методам давления на гражданских, - Маляр

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Четверг 05 января 2023 14:18
"Паспортизация" и выселение. Враг прибегает к новым методам давления на гражданских, - Маляр Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские ничтожества усилили давление на гражданских на временно оккупированных территориях. Принуждают украинцев к "паспортизации" и "эвакуации" в глубь территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Как объяснила Маляр, чтобы принудить украинцев к "эвакуации" вглубь в Россию, оккупанты умышленно обстреливают жилье и дачные поселения в окрестностях городов вблизи линии фронта.

"Также представителями российских оккупационных администраций проведена перепись местного населения для выявления наличия родственников на территории России и составления планов принудительной эвакуации. При этом жители, у которых отсутствуют родственники, будут отправляться в так называемые центры беженцев", - добавляет замминистра обороны.

Для продвижения пропагандистской картинки, жалкие отчитываются о якобы активном обретении гражданскими гражданства России. Чтобы ускорить "паспортизацию", враг рассказывает о том, что с начала текущего года получение услуг или же осуществление любых операций в так называемых "государственных учреждениях" будет возможно только при наличии паспорта России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне планируют мобилизовать в свои войска украинцев, проживающих на временно захваченных территориях в южных регионах.

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