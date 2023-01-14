Санкции и лечение военных. В больницах оккупированного Крыма фиксируют кризисную ситуацию
В больницах оккупированного Крыма фиксируют кризисную ситуацию из-за переориентации полуострова на обслуживание военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Количество больных Covid-19 на 25% превышает норму. Во временно оккупированном Крыму растет количество больных респираторными заболеваниями", - говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что ситуация кризисная из-за переориентации больниц полуострова на обслуживание российских военных. Число раненых растет ежедневно. По данным подполья, так называемые власти полуострова приказали предоставлять приоритет в лечении именно военным.
"Также из-за санкций на полуострове дефицит с необходимыми лекарствами для гражданских", - добавили в ЦНС.
Напомним, что оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки в Херсонской области. Всех заболевших хотят перевезти вглубь оккупированного региона.
Российские оккупанты начали рыть траншеи вокруг аэродрома "Бельбек" в Крыму, а также устанавливать бетонные изгороди, известные как "зубы дракона".
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