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Россияне прекратят предоставление медуслуг украинцам в оккупации с 2024 года, - ЦНС

Суббота 30 сентября 2023 12:02
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Россияне прекратят предоставление медуслуг украинцам в оккупации с 2024 года, - ЦНС Фото: россияне прекратят предоставление медуслуг украинцам в оккупации с 2024 года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С 2024 года в больницах на временно оккупированных территориях российские террористы начнут принимать украинцев, не имеющих медстрахования, как иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

"Москва продолжает политику шантажа, чтобы заставить украинцев получать паспорт России... То есть, украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи", - пишет пресс-служба.

Получить полис можно только при наличии триколора. Нежелание украинцев получать паспорта террористов является главной причиной нововведений.

Принудительная "паспортизация"

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в частности детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Относительно паспортизации - враг прибегает к угрозам и провокациям против гражданских. Например, недавно учеников старших классов, которые не имеют паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

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