Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам

"Сегодня был обеспечен неплохой результат работы противовоздушной обороны. 36 из 43 ракет это достаточно высокий результат работы ПВО. Учитывая, что враг атаковал несколькими волнами атак, атаковал по разным направлениям, по разным областям. Работа ПВО была по меньшей мере в 6 областях", - сказал он.

Игнат отметил, что, по сообщениям энергетиков, россияне атаковали и объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики.

Он напомнил, что во время прошедшей атаки был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

"Поэтому можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у врага. И к этому тоже нужно готовиться. Потому что скоро отопительный сезон. И враг, возможно, не откажется от планов наносить удары по таким объектах, кроме военных", - добавил спикер.

Утренняя атака по Украине

Этим утром российские оккупанты обстреляли территорию Украины. Взрывы из-за работы ПВО слышали в разных областях, но также есть и "прилеты".

В частности, в Киеве зафиксировали падение обломков в нескольких районах, из-за чего пострадали по меньшей мере восемь человек. В Ровно захватчики ударили по энергетическому объекту. А в Черкасской области обломки ракеты упали на гостиницу.

В общей сложности россияне выпустили по Украине 43 ракеты воздушного базирования, 36 из которых уничтожили наши военные.

Все подробности сегодняшней ракетной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.