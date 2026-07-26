Россияне попали "Бандеролью" прямо в жилой дом в Харькове: есть погибший
Российские войска утром 26 июля нанесли удар "Бандеролью" по Харькову. Боеприпас попал в частный жилой дом в Слободском районе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
Сначала мэр сообщил о попадании "Бандероли" в Слободском районе и отметил, что информация о последствиях уточняется.
Впоследствии Терехов уточнил, что ракета попала в частный жилой дом. По его словам, в результате атаки ранены, а на месте работают все профильные службы.
Позже городской голова сообщил, что по состоянию на 09:21 известно об одном погибшем и троих раненых. Среди пострадавших есть ребенок.
Еще через десять минут количество пострадавших выросло до шести. Среди них – двое детей. Кроме того, в результате удара повреждено более десяти частных жилых домов.
По данным главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, по состоянию на 10:04 количество раненых составило 9 человек, среди них двое детей.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Что известно о пострадавших
Синегубов сообщил, что в результате российского удара по Слободскому району Харькова погибла 40-летняя женщина.
По его словам, по состоянию на данный момент известно о девяти пострадавших. Среди них – 10-летний мальчик и 17-летняя девушка.
Мальчик с взрывным ранением был госпитализирован. Девушка испытала острую реакцию на стресс, медики оказали ей помощь на месте.
Также пострадали мужчины 54, 65 и 85 лет, а также женщины 34, 45, 53 и 65 лет.
Напомним, 19 июля российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. В результате атаки погибли люди, еще многие гражданские получили ранения.
Позже стало известно, что окупанты трижды атаковали территорию инновационного сортировочного терминала "Новой почты" в Харькове. В результате ударов погибли двое сотрудников компании и водитель партнера-перевозчика, еще несколько сотрудников получили ранения.