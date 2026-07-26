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Россияне попали "Бандеролью" прямо в жилой дом в Харькове: есть погибший

09:38 26.07.2026 Вс
2 мин
Среди пострадавших в результате атаки есть дети
aimg Мария Науменко
Россияне попали "Бандеролью" прямо в жилой дом в Харькове: есть погибший Фото: спасатель ГСЧС Украины (facebook.com/DSNSKyiv)
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Российские войска утром 26 июля нанесли удар "Бандеролью" по Харькову. Боеприпас попал в частный жилой дом в Слободском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

Сначала мэр сообщил о попадании "Бандероли" в Слободском районе и отметил, что информация о последствиях уточняется.

Впоследствии Терехов уточнил, что ракета попала в частный жилой дом. По его словам, в результате атаки ранены, а на месте работают все профильные службы.

Позже городской голова сообщил, что по состоянию на 09:21 известно об одном погибшем и троих раненых. Среди пострадавших есть ребенок.

Еще через десять минут количество пострадавших выросло до шести. Среди них – двое детей. Кроме того, в результате удара повреждено более десяти частных жилых домов.

По данным главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, по состоянию на 10:04 количество раненых составило 9 человек, среди них двое детей.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Что известно о пострадавших

Синегубов сообщил, что в результате российского удара по Слободскому району Харькова погибла 40-летняя женщина.

По его словам, по состоянию на данный момент известно о девяти пострадавших. Среди них – 10-летний мальчик и 17-летняя девушка.

Мальчик с взрывным ранением был госпитализирован. Девушка испытала острую реакцию на стресс, медики оказали ей помощь на месте.

Также пострадали мужчины 54, 65 и 85 лет, а также женщины 34, 45, 53 и 65 лет.

Напомним, 19 июля российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. В результате атаки погибли люди, еще многие гражданские получили ранения.

Позже стало известно, что окупанты трижды атаковали территорию инновационного сортировочного терминала "Новой почты" в Харькове. В результате ударов погибли двое сотрудников компании и водитель партнера-перевозчика, еще несколько сотрудников получили ранения.

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