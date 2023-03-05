Украинские воины отбили более 130 атак россиян на пяти направлениях, - Генштаб

Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"В минувшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях", - указали в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг обстрелял населенные пункты Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевку, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 35 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Дворичанское, Новомлынск и Дворичная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Александро-Шультино, Одышко, Александро-Шультино, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне Донецької області.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 30 населенных пунктов. В частности Новобахмутовки, Очеретино, Бердичев, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 40 населенных пунктов. Среди них Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Каменское Запорожской области, Берислав, Ольговка, Львов, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 - по боеприпасам противника и 1 - по автомобильному мосту. Также наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.

Российские оккупанты теряют контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". В частности в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил РФ и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской армии.