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Россияне спешно переходят с бензина на газ, но становится еще хуже, - СМИ

14:01 02.07.2026 Чт
2 мин
Цена на необходимое оборудование уже рекордно подскочила
aimg Юлия Капитонова
Фото: В России проблема не только с бензином, но и с газом (Getty Images)

В России на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) для автомобилей. Однако и здесь россияне столкнулись с несколькими серьезными проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Из-за дефицита бензина в России ГБО для автомобилей снова на пике популярности. Но производители и автосервисы не успевают удовлетворить повышенный спрос.

РосСМИ утверждают, что в июне количество обращений по переоборудованию автомобилей на газ было на 35% больше, чем в марте-апреле.

Из-за ажиотажа запись на установку ГБО уже расписана на ближайшие три месяца, сообщили на рынке.

Кроме того, мастерские, занимающиеся переоборудованием авто, столкнулись с дефицитом необходимого оборудования.

Там уже жалуются, что поставщики не были готовы к резкому росту спроса: запасы быстро иссякли. Более того, стоимость комплектов почти удвоилась.

Основной производитель газобаллонного оборудования - "Новогрудский завод газовой аппаратуры" - также не может справиться с большим количеством заказов.

Сейчас за установку "газа" россиянам придется заплатить от 53 до 90 тысяч руб. без регистрации.

Как сообщало ранее РБК-Украина, цены на бензин в России снова бьют рекорды из-за ежедневных атак ВСУ.

К слову, недавно глава Кремля Владимир Путин признал проблемы с горючим, однако сразу соврал об их реальном масштабе.

Также известно, что 2 июля Украина нанесла удар по одному из крупнейших НПЗ в РФ.

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