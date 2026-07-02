Россияне спешно переходят с бензина на газ, но становится еще хуже, - СМИ

В России на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) для автомобилей. Однако и здесь россияне столкнулись с несколькими серьезными проблемами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Из-за дефицита бензина в России ГБО для автомобилей снова на пике популярности. Но производители и автосервисы не успевают удовлетворить повышенный спрос.
РосСМИ утверждают, что в июне количество обращений по переоборудованию автомобилей на газ было на 35% больше, чем в марте-апреле.
Из-за ажиотажа запись на установку ГБО уже расписана на ближайшие три месяца, сообщили на рынке.
Кроме того, мастерские, занимающиеся переоборудованием авто, столкнулись с дефицитом необходимого оборудования.
Там уже жалуются, что поставщики не были готовы к резкому росту спроса: запасы быстро иссякли. Более того, стоимость комплектов почти удвоилась.
Основной производитель газобаллонного оборудования - "Новогрудский завод газовой аппаратуры" - также не может справиться с большим количеством заказов.
Сейчас за установку "газа" россиянам придется заплатить от 53 до 90 тысяч руб. без регистрации.
Как сообщало ранее РБК-Украина, цены на бензин в России снова бьют рекорды из-за ежедневных атак ВСУ.
К слову, недавно глава Кремля Владимир Путин признал проблемы с горючим, однако сразу соврал об их реальном масштабе.
Также известно, что 2 июля Украина нанесла удар по одному из крупнейших НПЗ в РФ.