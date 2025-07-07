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Украинские воины ударили по заводу под Москвой, где производят боевые части для "Шахедов"

Понедельник 07 июля 2025 16:53
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Украинские воины ударили по заводу под Москвой, где производят боевые части для "Шахедов" Иллюстративное фото: по заводу под Москвой, где производят боеприпасы, был "прилет" (facebook.com/MchsRussia)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники в ночь на 7 июля атаковали "Краснозаводский химический завод". Там россияне, в частности, производят боевые части для дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Как отметили в Генштабе, атаку провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности, термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed", - уточнило военное командование.

Серию взрывов зафиксировали в районе города Краснозаводск. В соседних населенных пунктах после этого начала передвигаться пожарная техника.

В Генштабе рассказали, что результаты атаки уточняются.

"Краснозаводский химический завод"

Стоит заметить, что "Краснозаводский химический завод", расположенный в Сергиево-Посадском районе Московской области, специализируется на производстве компонентов двойного назначения, включая элементы для боеприпасов и промышленные взрывчатые вещества.

Предприятие имеет стратегическое значение для оборонной промышленности России и включено в перечень объектов, связанных с обеспечением нужд Минобороны РФ. Завод долгое время оставался закрытым для широкой общественности, а информация о его производстве строго контролировалась.

К слову, слухи об атаке на химзавод в Подмосковье появились еще сегодня, 7 июля, утром.

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