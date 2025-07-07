Украинские воины ударили по заводу под Москвой, где производят боевые части для "Шахедов"
Украинские защитники в ночь на 7 июля атаковали "Краснозаводский химический завод". Там россияне, в частности, производят боевые части для дронов-камикадзе "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
Как отметили в Генштабе, атаку провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности, термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed", - уточнило военное командование.
Серию взрывов зафиксировали в районе города Краснозаводск. В соседних населенных пунктах после этого начала передвигаться пожарная техника.
В Генштабе рассказали, что результаты атаки уточняются.
"Краснозаводский химический завод"
Стоит заметить, что "Краснозаводский химический завод", расположенный в Сергиево-Посадском районе Московской области, специализируется на производстве компонентов двойного назначения, включая элементы для боеприпасов и промышленные взрывчатые вещества.
Предприятие имеет стратегическое значение для оборонной промышленности России и включено в перечень объектов, связанных с обеспечением нужд Минобороны РФ. Завод долгое время оставался закрытым для широкой общественности, а информация о его производстве строго контролировалась.
К слову, слухи об атаке на химзавод в Подмосковье появились еще сегодня, 7 июля, утром.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.