Россияне пожаловались на взрывы в Твери: СМИ пишут о попаданиях в районе нефтебазы

"Местные жители сообщали по меньшей мере о трех взрывах над городом этой ночью", - говорится в сообщении.

Согласно предварительному OSINT-анализу обнародованных кадров очевидцев, источник свечения, вероятно, находится в районе нефтебазы "Тверьнефтепродукт", которая является дочерним предприятием компании "Сургутнефтегаз".

На момент публикации материала российские власти не предоставляли никаких официальных комментариев относительно сообщений о взрывах или возможных последствиях инцидента.

Где еще было громко в РФ

Ночью в ряде регионов России прогремели взрывы - сообщения также поступали из Краснодарского края. По данным мониторинговых российских каналов, основной удар пришелся на линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", которая входит в систему "Транснефти".