Хинштейн традиционно заявил об атаке со стороны Украины.

По его словам, удар был нанесен по "мирному городу Льгову". На данный момент информации о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.

"На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем", - написал он.

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что во Льгове якобы была атакована местная железная дорога.

Стоит заметить, что в ночь на 25 декабря Вооруженные силы Украины ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты в Льгове Курской области. Тогда сообщалось о тяжелых последствиях прилета.