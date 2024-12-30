Росіяни поскаржились на нову атаку на Льгов: що відомо про наслідки

Хінштейн традиційно заявив про атаку зі сторони України.

За його словами, удар було завдано по "мирному місту Льгову". Наразі інформації про постраждалих і значні руйнування не надходило.

"На місці працюють аварійні та комунальні служби. Тримаю ситуацію під контролем", - написав він.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що у Льгові нібито було атаковано місцеву залізницю.

Варто зауважити, що в ніч на 25 грудня Збройні сили України вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області. Тоді повідомлялось про важкі наслідки прильоту.