Россияне пожаловались на новую атаку на Льгов: что известно о последствиях

Жители Курской области, что в России, пожаловались на взрывы в городе Льгов вечером понедельника, 30 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Хинштейн традиционно заявил об атаке со стороны Украины.

По его словам, удар был нанесен по "мирному городу Льгову". На данный момент информации о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.

"На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем", - написал он.

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что во Льгове якобы была атакована местная железная дорога.

Стоит заметить, что в ночь на 25 декабря Вооруженные силы Украины ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты в Льгове Курской области. Тогда сообщалось о тяжелых последствиях прилета.