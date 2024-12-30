Росіяни поскаржились на нову атаку на Льгов: що відомо про наслідки

Жителі Курської області, що в Росії, поскаржились на вибухи місті Льгов ввечері понеділка, 30 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олександра Хінштейна.

Хінштейн традиційно заявив про атаку зі сторони України.

За його словами, удар було завдано по "мирному місту Льгову". Наразі інформації про постраждалих і значні руйнування не надходило.

"На місці працюють аварійні та комунальні служби. Тримаю ситуацію під контролем", - написав він.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що у Льгові нібито було атаковано місцеву залізницю.

Варто зауважити, що в ніч на 25 грудня Збройні сили України вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області. Тоді повідомлялось про важкі наслідки прильоту.