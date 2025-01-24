Россияне пожаловались на атаку дронов по авиационному заводу в Воронежской области

Россияне завили, что дронами был атакован авиационный ремонтный завод в Борисоглебске Воронежской области. Завод был поврежден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Как пишет издание, в ночь на 24 января дроны атаковали 711 авиационный ремонтный завод на улице Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. В результате якобы падения обломков была повреждена крыша одного из цехов и котельная. Пострадавших нет. Также в жилых домах недалеко от завода выбиты окна.

Также были опубликованы последствия обстрела. По словам губернатора региона, обломки сбитого дрона незначительно повредили частный дом и теплицу. Геоданные свидетельствуют о том, что они расположены на улице Чкалова рядом с заводом.

Фото: последствия попадания в завод в России (t.me/astrapress)

Известно, что 711 авиационный ремонтный завод занимается ремонтом вооружения и военной техники для ВВС РФ. Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Дни из СМИ свидетельствуют, что завод занимается ремонтом управляемых ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", наземных средств связи и систем радиотехнического обеспечения полетов.

"В настоящее время завод является единственным в России предприятием, осуществляющим ремонт всей номенклатуры ракет, состоящих на вооружении фронтовой авиации, а также ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов", - писали местные СМИ.