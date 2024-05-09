Россияне усиливают отлов информаторов ВСУ в Крыму, но это не даст результата, - ЦНС

Ситуация в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Джанкое фиксируется массовое прибытие раненых и ликвидированных захватчиков с Херсонского направления, а также вагонов с пополнением рядов военнослужащих армии РФ.

Ранее стало известно, что в нескольких пунктах оккупированной Херсонской области россияне выселяют украинцев из их домов.

Тем временем российские военные активно демонстрируют своим командирам сопротивление и неповиновение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.