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Оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 12:16
Оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара Фото: оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара Запорожской области (dan-news info)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара Запорожской области. Их будут вывозить в захваченный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Так, в местных школах и садах временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.

"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу", - говорится в сообщении.

Сейчас оккупанты уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи.

Как сообщалось, российские оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.

Кроме того, оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Коллаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.

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