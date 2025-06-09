Россияне усилили обстрелы Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

По его словам, вчера в результате вражеских ударов были ранены семь человек в Недригайловской громаде, еще трое - в Эсманской.

"Среди раненых есть беременная женщина. Ее прооперировали, состояние стабильное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Скорейшего выздоровления будущей маме", - рассказал Григоров.

Он отметил, что сегодня эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 громадах. Эвакуация происходит планово, в тесной координации с громадами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами.

Также, по словам главы ОВА, в области работают гуманитарные хабы и транзитные центры - чтобы оказать первоочередную помощь тем, кто выехал из опасных территорий.

С начала июня эвакуировано почти 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека.

"В постоянном контакте с военными - работаем 24/7, знаем их потребности и поддерживаем. Усиливаем антидроновое покрытие, разворачиваем мобильные огневые группы. К помощи Вооруженным силам Украины активно привлекаются бизнес, волонтеры, общественность", - добавил Григоров.