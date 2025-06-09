Россияне усилили обстрелы Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

За прошедшие сутки, 8 июня, российские войска усилили атаки на Сумскую область. Оккупанты совершили почти 90 обстрелов, есть пострадавшие.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, вчера в результате вражеских ударов были ранены семь человек в Недригайловской громаде, еще трое - в Эсманской.
"Среди раненых есть беременная женщина. Ее прооперировали, состояние стабильное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Скорейшего выздоровления будущей маме", - рассказал Григоров.
Он отметил, что сегодня эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 громадах. Эвакуация происходит планово, в тесной координации с громадами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами.
Также, по словам главы ОВА, в области работают гуманитарные хабы и транзитные центры - чтобы оказать первоочередную помощь тем, кто выехал из опасных территорий.
С начала июня эвакуировано почти 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека.
"В постоянном контакте с военными - работаем 24/7, знаем их потребности и поддерживаем. Усиливаем антидроновое покрытие, разворачиваем мобильные огневые группы. К помощи Вооруженным силам Украины активно привлекаются бизнес, волонтеры, общественность", - добавил Григоров.
Напомним, в воскресенье, 8 июня, российские захватчики нанесли удар по Сумской области.
Ударный дрон, вероятно, "Ланцет", ударил по территории Недригайловской общины в Роменском районе.
В результате атаки ранены две женщины: 43-летняя и 28-летняя. Одна из пострадавших - беременная. Также повреждены машины, магазины. На месте работают все соответствующие службы.
По данным Сумской ОВА, вчера утром враг также нанес удары по Эсманской громаде. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня и FPV-дроны. В результате атаки ранен один человек, вспыхнули дома.
Также напомним, что ситуация в Сумской области в последнее время обострилась. На приграничных территориях продолжаются бои. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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