ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области саперы уничтожили тысячу мин, чтобы починить линию электропередач

Новина українською →
Харьков, Среда 17 мая 2023 11:28
В Харьковской области саперы уничтожили тысячу мин, чтобы починить линию электропередач Фото: в Харьковской области саперы уничтожили тысячу мин для ремонта электропередач (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Энергетики продолжают возобновлять электроснабжение там, где его снабжение было прекращено из-за повреждений электросетей. В частности, саперам пришлось уничтожить 1000 взрывоопасных предметов, чтобы заживить линию в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В Харьковской области была восстановлена линия протяженностью 12 км, поврежденная с начала боевых действий. Чтобы допустить энергетиков к ее восстановлению, саперам пришлось обезвредить более 1000 противотанковых и противопехотных мин", - говорится в сообщении.

Всего за сутки, по данным энергетиков, свет вернули почти для 7 тысяч потребителей.

Кроме того, как рассказали в министерстве, продолжается самая масштабная за годы независимости ремонтная кампания объектов энергетической инфраструктуры в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Планово ремонтируются как объекты поколения, так и сетевая инфраструктура.

Как сообщалось, в четырех областях Украины наблюдались проблемы с электроснабжением. В Днепропетровской области без света остались 6 тысяч абонентов, а на Донбассе обесточило шахту, где находились 30 человек.

Напомним, Украина готовит энергосистему к следующему отопительному сезону с учетом возможных военных угроз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков відключеня світла
NEWS
В Киеве приняли важное решение о работе транспорта во время тревоги
В Киеве приняли важное решение о работе транспорта во время тревоги
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса