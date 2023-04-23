Россияне усилили обстрелы из-за вброса ВСУ на левом берегу Херсонской области, - Гуменюк

Российские оккупанты усилили обстрелы Херсонского и Бериславского районов из-за информации о возможном контрнаступлении украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
"Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и приятная. Реагируя на такие информационные вбросы, враг существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас есть мощный обстрел Херсонского и Бериславского районов", - рассказала она.
По ее словам, в результате обстрелов были разрушены около 30 жилых домов и школы. Также пострадали среди людей.
"Вдохновленный этой информацией враг применил авиационную атаку и подтянул артиллерию и пытался доказать, что он все еще контролирует позиции", - заявила Гуменюк.
Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) опубликовал информацию о том, чтоукраинские защитники, вероятно, высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ заняли позиции севернее Олешек.
Позже Гуменюк заявила, что работа на этом участке фронта продолжается и требует информационной тишины. Однако украинские военные не опровергают, но и не подтверждают заявления о возможной высадке ВСУ на левом берегу Херсонской области.
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