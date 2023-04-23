Россияне усилили обстрелы из-за вброса ВСУ на левом берегу Херсонской области, - Гуменюк

"Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и приятная. Реагируя на такие информационные вбросы, враг существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас есть мощный обстрел Херсонского и Бериславского районов", - рассказала она.

По ее словам, в результате обстрелов были разрушены около 30 жилых домов и школы. Также пострадали среди людей.

"Вдохновленный этой информацией враг применил авиационную атаку и подтянул артиллерию и пытался доказать, что он все еще контролирует позиции", - заявила Гуменюк.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) опубликовал информацию о том, чтоукраинские защитники, вероятно, высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ заняли позиции севернее Олешек.