Росіяни посилили обстріли через вкид про ЗСУ на лівому березі Херсонської області, - Гуменюк

"Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна та приємна. Реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог суттєво посилив атаки по протилежному берегу. Ми маємо потужний обстріл Херсонського та Бериславського районів", - розповіла вона.

За її словами, в результаті обстрілів було зруйновано близько 30 житлових будинків та школи. Також є постраждалі серед людей.

"Натхнений цією інформацією ворог застосував авіаційну атаку та підтягнув артилерію і намагався довести, що він все ще контролює позиції", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Інституту вивчення війни (ISW) опублікував інформацію щодо того, що українські захисники, ймовірно, висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ зайняли позиції на північ від Олешок.