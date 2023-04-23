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Росіяни посилили обстріли через вкид про ЗСУ на лівому березі Херсонської області, - Гуменюк

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти посилили обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про можливий контрнаступ українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна та приємна. Реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог суттєво посилив атаки по протилежному берегу. Ми маємо потужний обстріл Херсонського та Бериславського районів", - розповіла вона.

За її словами, в результаті обстрілів було зруйновано близько 30 житлових будинків та школи. Також є постраждалі серед людей.

"Натхнений цією інформацією ворог застосував авіаційну атаку та підтягнув артилерію і намагався довести, що він все ще контролює позиції", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Інституту вивчення війни (ISW) опублікував інформацію щодо того, що українські захисники, ймовірно, висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ зайняли позиції на північ від Олешок.

Пізніше Гуменюк заявила, що робота на цій ділянці фронту триває і вимагає інформаційної тиші. Однак українські військові не спростовують, але і не підтверджують заяви про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

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