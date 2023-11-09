Оккупанты продолжают скрытую мобилизацию на оккупированном юге Украины - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Сначала оккупанты заставляют граждан получать паспорт РФ. Система устроена таким образом, что без этого документа невозможно обойтись. Владельцам украинского паспорта регулярно угрожают.

"Для начала враг создает систему, когда жизнь без получения паспорта РФ почти невозможна, ведь не позволяет получать услуги, помощь или даже работать. В то же время, владельцам паспорта Украины угрожают и регулярно подвергают проверкам", - сообщили в центре.

По словам ЦНС, мужчинам призывного возраста, после получения паспорта РФ, сразу выдают повестку.

"Уже в так называемом военкомате им предлагают заключить контракт с ВС РФ, а резервистов мобилизуют сразу", - добавили в центре нацсопротивления.

В центре заявляют, что в данный момент "скрытая мобилизация" наиболее распространена в селах. Но не исключают, что она появится и в городах на оккупированных территориях.

Жизнь в оккупации

Ранее мы сообщали, что оккупанты заставляют детей плести маскировочные сетки для российской армии. За прогул занятий родителям угрожают лишением прав.

Также сообщалось, что жителям оккупированных регионов не дают лекарств и отправляют умирать домой. Это касается и граждан, получивших паспорт РФ.

Людям в оккупации, с украинскими паспортами, угрожают увольнением. В реальности "освободителей" они иностранные работники.