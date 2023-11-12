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В оккупированном Старобельске мужчины пытаются избегать мобилизации, - Генштаб

Украина, Воскресенье 12 ноября 2023 21:26
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В оккупированном Старобельске мужчины пытаются избегать мобилизации, - Генштаб Фото: россияне мобилизуют украинцев на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированном городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в Вооруженные силы Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным Генштаба, мужчины Старобельска пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу:

  • увольняются с работы,
  • скрываются,
  • выезжают в другие населенные пункты.

Между тем мобилизованные граждане, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляются для военной подготовки в Краснодарский край Российской Федерации.

Скрытая мобилизация на оккупированном юге Украины

Напомним, мы сообщали, что российские военные ведут скрытую мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины.

Также сообщалось, что жителям оккупированных регионов не дают лекарства и отправляют умирать домой. Это касается и граждан, получивших паспорт РФ.

Людям в оккупации с украинскими паспортами грозят увольнением. В действительности "освободителей" они иностранные работники.

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