Войска РФ в Энергодаре обыскивают дома и ищут причастных к ВСУ, - Генштаб

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области оккупанты обыскивают дома мирных жителей в поиске связей с ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины.

Оккупанты также продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта.