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Войска РФ в Энергодаре обыскивают дома и ищут причастных к ВСУ, - Генштаб

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Вторник 11 апреля 2023 06:38
Войска РФ в Энергодаре обыскивают дома и ищут причастных к ВСУ, - Генштаб Фото: войска РФ в Энергодаре обыскивают дома и ищут причастных к ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области оккупанты обыскивают дома мирных жителей в поиске связей с ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины.

Оккупанты также продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта.

Ранее стало известно, что в юго-восточной части временно оккупированного Энергодара Запорожской области российские захватчики обустроили новую пыточную.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты обустроили пыточные в подвалах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как правило, там содержатся энергодарские активисты, волонтеры и предприниматели.

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