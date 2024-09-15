Россияне усилили атаки на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток 14 сентября на фронте произошло 131 боевое столкновение. Войска агрессора продолжают попытки прорыва обороны ВСУ на нескольких направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
По территории Украины в субботу государство-террорист нанесло 63 авиаудара, сбросив при этом 83 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 580 дронов-камикадзе и более 3300 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты с использованием различных типов оружия.
На Харьковском направлении российские террористы трижды штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более семидесяти оккупантов, 21 боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, 42 БПЛА, повредили один автомобиль и единицу специальной техники.
На Купянском направлении противник в течение дня 17 раз атаковал позиции наших защитников. Подразделения Сил обороны отбили 14 наступательных действий возле населенных пунктов Колесниковка, Стельмаховка, Лозовая и Синьковка. Ситуация напряженная, продолжаются три боестолкновения.
На Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.
На Северском направлении враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Краматорском направлении Силы обороны отбивали две попытки захватчиков продвинуться у Часового Яра и Андреевки.
На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.
На Покровском направлении враг концентрирует основные усилия. Здесь, в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 41 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.
Украинские защитники уже отбили 36 атак, еще пять боестолкновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 330 военнослужащих убитыми и ранеными. Одна артиллерийская система уничтожена и две повреждены, уничтожены шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей, также уничтожено два БпЛА, три укрытия и два склада с боеприпасами.
На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отражали 39 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Селидово, Украинская, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Желаного Первого. Бой возле Катериновки продолжается. Ситуация контролируемая.
На Времовском направлении 14 сентября агрессор четыре раза штурмовал передний край обороны в направлении Водяного, Золотой Нивы и Угледара. Украинские воины остановили три вражеских атаки, еще одна атака в районе Угледара продолжается.
На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.
На Приднепровском направлении восемь штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.
Напомним, вечером в субботу, 14 сентября, россияне ударили ракетами по Одесскому району. Есть погибшие и пострадавшие.
Обострилась ситуация на Херсонском направлении. Противник пытается подойти вплотную к Днепру и взять под контроль его русло.
Тем временем адмирал НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина имеет право защищать себя ударами по военным объектам в российском тылу.
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