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Россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде

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Днепр, Понедельник 31 октября 2022 10:49
Россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде Фото: россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы", - написал он.

Ранее в Днепре и Павлограде были слышны звуки взрывов. В Днепре даже приостановили движение троллейбуса №6 к Приднепровскому массиву и через Южный мост и остановили движение некоторых маршруток.

Отметим, что сегодня силы ПВО сбили 44 из 50 российских ракет.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября - читайте в подборке РБК-Украина.

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