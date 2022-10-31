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В Днепропетровской области снова слышали взрывы: что известно

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Днепропетровская область, Понедельник 31 октября 2022 10:03
В Днепропетровской области снова слышали взрывы: что известно Фото: Несколько общин Днепропетровской области подверглись атакам (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Новую атаку российских войск подверглась Днепропетровская область. В нескольких городах были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Днепр".

Со ссылкой на слова очевидцев стало известно о новых взрывах в регионе. Под атакой оказались Павлоград и Днепр.

"В Павлограде слышны звуки взрывов, сообщают местные жители. В Днепре снова слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", – говорится в оперативных сводках.

Обновление от 10:24. По соображениям безопасности в Днепре приостановили движение троллейбуса №6 на Приднепровский массив и через Южный мост. Кроме того, временно остановили движение маршруток №18 и №134.

Сегодня утром армия РФ атаковала украинские города ракетами. В частности, в столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.

В свою очередь ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область РСЗО, артиллерией и дронами-камикадзе. Основной удар на себя приняли Марганец и Никополь. Есть погибшая и раненая.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября – читайте в подборке РБК-Украина.

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Днепропетровская область Взрыв Война России против Украины
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