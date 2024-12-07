Россияне повредили два предприятия в результате ударов по Никополю

Удар по Кривому Рогу

Российские войска вечером 6 декабря нанесли удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Сообщалось о погибших и раненых из-за обстрела Кривого Рога.

Как уточнили местные власти, в результате вражеского удара в городе было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.

По состоянию на утро аварийно-спасательные работы в Кривом Роге завершены. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.

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