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Росіяни пошкодили два підприємства внаслідок ударів по Нікополю

Фото: росіяни пошкодили два підприємства у Нікопольському районі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія завдала удару по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки пошкоджені два підприємства у Нікопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegam.

Як зазначив Лисак, минулої доби окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої артилерії по Нікопольському району. Ворог влучив по Нікополю і Покровській громаді.

"Понівечені два промислові підприємства. Люди вціліли", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

 

Удар по Кривому Рогу

Російські війська ввечері 6 грудня завдали ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Повідомлялося про загиблих та поранених через обстріл Кривого Рогу.

Як уточнила місцева влада, внаслідок ворожого удару у місті було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків.

Станом на ранок аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершені. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.

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