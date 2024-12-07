Росіяни пошкодили два підприємства внаслідок ударів по Нікополю

Удар по Кривому Рогу

Російські війська ввечері 6 грудня завдали ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Повідомлялося про загиблих та поранених через обстріл Кривого Рогу.

Як уточнила місцева влада, внаслідок ворожого удару у місті було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків.

Станом на ранок аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершені. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.

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