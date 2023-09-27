Россияне распространяют слухи об атаке на штаб Черноморского флота, - "Атеш"

По данным агента "Атеш" из Севастопольской оккупационной администрации, было проведено совещание администрации с силовыми ведомствами по информационной политике.

Назначенный Москвой глава Севастополя Михаил Развожаев довел распоряжение Кремля о необходимости распространять слухи, что командующий Черноморским флотом Соколов вступил в сговор с Силами обороны Украины для уничтожения своего штаба.

По версии источников это делалось для скрытия факта кражи адмиралом Соколовым и его заместителем по продовольствию, ведь именно в это время к ним направлялась проверка. Потому никаких потерь в результате удара не может быть. Также ставился акцент на умалчивании реальных данных о потерях среди военных.

Отмечается, что такие действия оккупантов являются дополнительным доказательством того, что командующий Соколов утилизирован или сильно ранен. Также сомнения вызывает виртуальное появление Соколова на совещании по Шойгу. Многие засомневались, что видео транслировался актуальный адмирал Соколов, а не его старая запись.

По данным агентов "Атеш", после удара по штабу было не менее 25 машин скорой помощи, которые выносили мешки с телами. Свидетелями этого стало множество севастопольцев, так что реальное положение дел им не удастся скрыть.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. По данным СМИ, Украина использовала для этой атаки ракеты Storm Shadow.

В Силах специальных операций ВСУ 25 сентября уточнили потери российских захватчиков в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, отметив, что тогда погибли 34 офицера противника, среди них командующий ЧФ РФ Соколов. Еще 105 окупантов были ранены.

На следующий день, 26 сентября, в Минобороны России показали кадры, на которых заметно, что командующий Черноморским флотом якобы участвует в заседании коллегии.

После этого в ССО в новом заявлении сообщили, что все еще уточняют данные по командующему Черноморским флотом.