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Россияне придумали новый способ переброски резервов через Мариуполь

Мариуполь, Пятница 08 ноября 2024 09:45
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Россияне придумали новый способ переброски резервов через Мариуполь Фото: россияне придумали новый способ переброски резервов через Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты перебрасывают резервы на фронт через Мариуполь, применяя гражданские грузовики. Таким образом, захватчики, вероятно, пытаются уберечься от атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне вернулись к тактике перевозки грузов для нужд фронта гражданскими фурами", - рассказал он.

На этой неделе, по данным советника мэра, наблюдали такое движение через Мариуполь в Бердянский район и в Приморск.

"Обычные на вид двадцатитонные фуры - в прицепах "какие-то ракеты" по информации от наших источников. Двигались в сопровождении легковых автомобилей с военными внутри. Подобную тенденцию наблюдали партизаны, но со стороны Крыма на направление Приморска и по самому Крыму", - отметил Андрющенко.

По его мнению, такая осмотрительность россиян объясняется попыткой избежать попадания под атаку дронами.

"Неудивительно, что практику применения гражданского транспорта россияне вернули после массированной атаки на инфраструктуру Бердянска и района на прошлой неделе", - констатировал представитель горсовета Мариуполя.

Взрывы в Бердянске

31 октября во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Сообщалось, что город атакуют дроны, в частности, возникли проблемы со светом.

Основные удары пришлись на порт, который оккупанты используют в военных целях. Также начался пожар. Кроме того, стало известно об атаке здания "администрации" россиян в городе.

До этого в Бердянске был подорван железнодорожный мост. После случившегося захватчики устроили серию рейдов в Бердянске, особенно это касалось района порта.

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