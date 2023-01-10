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Россияне более 40 раз ударили по приграничью Черниговской и Сумской областей

Фото: Россияне более 40 раз ударили по приграничью Черниговской и Сумской областей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях из минометов и артиллерии. Всего было зафиксировано более 40 "приходов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Север" в Telegram.

"С 11:50 до 12:45 сообщили о 21 приходе, предположительно из миномета 120 мм, в район н.п. Сеньковка. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

При этом в период с 14:15 до 14:25 оккупанты нанесли еще 21 удар, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Кучеровка.

"Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне 94 раза обстреляли приграничье Сумской области.

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