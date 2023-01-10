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Росіяни понад 40 разів ударили по прикордонні Чернігівської та Сумської областей

Фото: Росіяни понад 40 разів ударили по прикордонні Чернігівської та Сумської областей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська вкотре обстріляли прикордонні населені пункти у Чернігівській та Сумській областях з мінометів та артилерії. Усього було зафіксовано понад 40 "приходів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Північ" у Telegram.

"З 11:50 до 12:45 повідомили про 21 прихід, імовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила" , - йдеться у повідомленні.

При цьому в період з 14:15 до 14:25 окупанти завдали ще 21 удару, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кучерівка.

"Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора росіяни 94 рази обстріляли прикордоння Сумської області.

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