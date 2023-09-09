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Россияне охотятся за украинским подпольем во время псевдовыборов в оккупации, - ЦНС

Суббота 09 сентября 2023 13:34
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Россияне охотятся за украинским подпольем во время псевдовыборов в оккупации, - ЦНС Фото: Россияне охотятся на украинское подполье во время псевдовыборов в оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированных территориях россияне проводят "псевдовыборы". В частности охотятся на украинское подполье и усиливают контрмеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Так, россияне планируют выявлять тех, кто ведет наблюдение за "участками". При этом россияне выборочно проверят фото тех, кто пришел голосовать и ищут фото участков или испорченных бюллетеней", - пишет пресс-служба.

К "охоте" террористы привлекают сотрудников ФСБ в гражданской одежде, которые ведут наблюдение вблизи участка.

"Центр национального сопротивления" призвал гражданских быть внимательными и игнорировать псевдовыборы.

Псевдовыборы террористов

Россияне проводят на временно оккупированных территориях "выборы" разного уровня, в том числе и "довыборы" депутатов Госдумы, "выборы" глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Как отметили в Германии, так называемые "выборы" в оккупации являются обычной пропагандистской акцией, которую Берлин не будет признавать.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, проведение псевдовыборов является пропагандистской мерой, с помощью которой террористы хотят ужесточить свои незаконные претензии на оккупированные территории.

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