Россияне показали, как дроны Magura V5 потопили корабль "Цезарь Куников" (видео)

Автор канала со ссылкой на неназванный источник утверждает, что из 10 украинских дронов экипажу корабля оккупантов якобы удалось уничтожить четыре.

При этом уточняется, что первый дрон ударил по корме корабля, что обездвижило его. Все остальные оставшиеся беспилотники били точно в цель.

После того, как девятый дрон частично вошел в одну из пробоин, "корабль было уже не спасти".

"С момента обнаружения дронов и начала боя, и до полного затопления БДК, прошло чуть больше 40 минут", - пишет автор канала.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

Напомним, 14 февраля Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

В момент уничтожения вражеский корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Более детально об успешной работе украинских защитников - в материале РБК-Украина.